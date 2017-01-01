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OPPO анонсировала умные часы и умный дом

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Компания присоединилась к инициативе создания технологий интернета вещей.
Рендер умных часов от OPPO
Рендер умных часов от OPPO
LetsGoDigital.org

На конференции разработчиков OPPO вице-президент Лю Бо объявил, что компания планирует запустить инициативу IoT, а также запустить протокол HeyThings IoT, сервисную платформу HeyThings IoT и протокол аудиосоединения. Он также сообщил, что скоро будут запущены OPPO Smart Watch, и они появятся вместе с их платформой для здравоохранения.

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Лю Бо говорит, что видение OPPO в IoT состоит в том, чтобы начать с повседневной жизни и со временем построить мульти-терминальную, кросс-сценарную экосистему IoT. Эта экосистема будет сосредоточена на всех основных категориях интеллектуальных продуктов, а также будет охватывать четыре конкретных сценария: личные, семейные, командировочные и офисные.

Мы скоро увидим первый из этих продуктов, который будет представлять собой OPPO Smart Watch. Устройство поступит вместе с будущей платформой здравоохранения OPPO и будет служить стартовой площадкой для других продуктов IoT, связанных с OPPO. Он будет запущен в первом квартале 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Oppo готовит смартфон с 20-кратным зумом.

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Теги: OPPO, умный дом, интернет вещей, умные часы
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