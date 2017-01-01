OPPO анонсировала умные часы и умный дом
На конференции разработчиков OPPO вице-президент Лю Бо объявил, что компания планирует запустить инициативу IoT, а также запустить протокол HeyThings IoT, сервисную платформу HeyThings IoT и протокол аудиосоединения. Он также сообщил, что скоро будут запущены OPPO Smart Watch, и они появятся вместе с их платформой для здравоохранения.
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Лю Бо говорит, что видение OPPO в IoT состоит в том, чтобы начать с повседневной жизни и со временем построить мульти-терминальную, кросс-сценарную экосистему IoT. Эта экосистема будет сосредоточена на всех основных категориях интеллектуальных продуктов, а также будет охватывать четыре конкретных сценария: личные, семейные, командировочные и офисные.
Мы скоро увидим первый из этих продуктов, который будет представлять собой OPPO Smart Watch. Устройство поступит вместе с будущей платформой здравоохранения OPPO и будет служить стартовой площадкой для других продуктов IoT, связанных с OPPO. Он будет запущен в первом квартале 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Oppo готовит смартфон с 20-кратным зумом.
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