Распознавание лиц на смартфонах обманули 3D-маской

Специалисты смогли обойти разные виды защиты в нескольких странах.

Систему распознавания лиц на смартфонах удалось обмануть при помощи специальных 3D-масок. Исследователи из компании Kneron рассказали, что практически во всех случаях устройства принимали маску за лицо настоящего хозяина, после чего давали специалистам доступ к карте, привязанной к смартфону.

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Компания заказала 3D-маски, имитирующие человеческие лица. Специалисты использовали эти маски в местах частого использования системы распознавания лиц.

В итоге, им удалось выдать себя за другого человека в аэропорту Амстердама и железнодорожных вокзалах Китая, где используются распознавание лиц для оплаты поездок. Разработчики обманули платежные системы AliPay и WeChat, получив доступ к совершению покупок с чужого счета.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственная голова обманула сканер лица смартфонов.