Instagram начал бороться с грубиянами
Если ваш комментарий посчитают оскорбительным, вам предложат его изменить.
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Искусственный интеллект появился в Instagram. Он будет предупреждать пользователей, если они отправляют комментарии с оскорблениями. Предполагается, что автор, когда увидит уведомление, передумает и напишет новый комментарий.
Функция будет внедряться постепенно в некоторых странах, в ближайшие месяцы она начнёт работать во всём мире.
Напомним, ранее сообщалось, что Instagram будет бороться с новостями-фейками.
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