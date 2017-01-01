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Instagram начал бороться с грубиянами

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Instagram предупредит об оскорблениях
Instagram предупредит об оскорблениях
yugopolis.ru

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Искусственный интеллект появился в Instagram. Он будет предупреждать пользователей, если они отправляют комментарии с оскорблениями. Предполагается, что автор, когда увидит уведомление, передумает и напишет новый комментарий.

Принцип работы искусственного интеллекта
Принцип работы искусственного интеллекта
instagram-press.com

Функция будет внедряться постепенно в некоторых странах, в ближайшие месяцы она начнёт работать во всём мире.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram будет бороться с новостями-фейками.

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Теги: Instagram
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