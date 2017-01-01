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JBL собирает деньги на вечные беспроводные наушники

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Таким наушникам не нужна подзарядка от розетки. Энергию они смогут получать от солнца и даже при слабом освещении.
Беспроводные наушники будут заряжаться от любого освещения
Беспроводные наушники будут заряжаться от любого освещения
JBL

Известный производитель аудиотехники JBL собирает деньги на краудфандинговой платформе Indigogo для вечных наушников.

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Прототип беспроводных наушников подключается через Bluetooth, как обычные беспроводные наушники. Инженеры компании обещают аккумулятор на 700 мА*ч, который можно полностью зарядить за два часа через USB, а запаса энергии хватит на 24 часа звучания, что само по себе неплохо.

Но самое интересное в том, что в дужки крепления наушников встроен материал, впитывающий солнечные лучи. Этот материал производит шведская компания Exeger под брендом Powerfoyle. В отличие от панелей, она генерирует энергию не только в солнечный день, но и в помещении, в условиях искусственного или рассеянного естественного освещения.

Как пишет JBL, при полном заряде батареи полтора часа под открытым небом достаточно, чтобы продлить работу наушников до 68 часов — в зависимости от условий освещения.

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Два часа в день на улице дадут уже 168 часов, а 2,5 часа сделают музыку бесконечной. Другие функции модели JBL Reflect Eternals: совместимость с Google Voice Assistant и Amazon Alexa, система связи с автоответом и фильтрация фоновых звуков.

Компания просит поддержать проект на краудфандинговой платформе Indigogo. Первые вкладчики могут приобрести JBL Reflect Eternals за $144. Поставки намечены на октябрь 2020.

Напомним, ранее Nokia показала беспроводные наушники с автономностью до 150 часов.

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Теги: наушники, JBL
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