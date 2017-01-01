JBL собирает деньги на вечные беспроводные наушники

Таким наушникам не нужна подзарядка от розетки. Энергию они смогут получать от солнца и даже при слабом освещении.

Известный производитель аудиотехники JBL собирает деньги на краудфандинговой платформе Indigogo для вечных наушников.

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Прототип беспроводных наушников подключается через Bluetooth, как обычные беспроводные наушники. Инженеры компании обещают аккумулятор на 700 мА*ч, который можно полностью зарядить за два часа через USB, а запаса энергии хватит на 24 часа звучания, что само по себе неплохо.

Но самое интересное в том, что в дужки крепления наушников встроен материал, впитывающий солнечные лучи. Этот материал производит шведская компания Exeger под брендом Powerfoyle. В отличие от панелей, она генерирует энергию не только в солнечный день, но и в помещении, в условиях искусственного или рассеянного естественного освещения.

Как пишет JBL, при полном заряде батареи полтора часа под открытым небом достаточно, чтобы продлить работу наушников до 68 часов — в зависимости от условий освещения.

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Два часа в день на улице дадут уже 168 часов, а 2,5 часа сделают музыку бесконечной. Другие функции модели JBL Reflect Eternals: совместимость с Google Voice Assistant и Amazon Alexa, система связи с автоответом и фильтрация фоновых звуков.

Компания просит поддержать проект на краудфандинговой платформе Indigogo. Первые вкладчики могут приобрести JBL Reflect Eternals за $144. Поставки намечены на октябрь 2020.

Напомним, ранее Nokia показала беспроводные наушники с автономностью до 150 часов.