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Илон Маск доставит коноплю на МКС

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Корабль SpaceX доставит образцы кофе и ростки конопли.
Корабль Маска доставит коноплю на МКС
Корабль Маска доставит коноплю на МКС
newstes.ru

Благодаря американскому порталу Vice стало известно, что уже в марте 2020 года космическая компания Илона Маска SpaceX займется доставкой на Международную космическую станцию ростков конопли, а также образцов кофе. Все это будет сделано в связи с заказом, поступившим от агротехнической компании Front Range Biosciences.

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Важно понимать, что речь идет о “легальных сортах” конопли с низким содержанием психоактивного вещества. По имеющимся на данный момент планам, растения пробудут в инкубаторе МКС 30 дней, после чего ростки будут отправлены назад на Землю — ученые займутся изучением того, как космос повлиял на их состояние.

По словам генерального директора Front Range, основной целью эксперимента является проверка гипотезы о том, что растения, находящиеся в космических условиях, очень часто подвергаются различным мутациям. Также компания планирует выяснить, могут ли растения, вернувшиеся с мутацией из космоса, прижиться на Земле. Специалисты надеются, что возможные внутренние изменения помогут растениям стать более устойчивыми к изменению климата.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае нашли доказательство древнейшего употребления конопли.

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Теги: Илон Маск, SpaceX, конопля
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