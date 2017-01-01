Samsung установил рекорд по продажам благодаря гибкому смартфону

Продажи Samsung Galaxy Fold достигли двух миллиардов долларов.

Напомним, что первый коммерческий смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold был анонсирован еще в феврале, тогда как его выход был запланирован на весну. Но в связи с некоторыми техническими проблемами устройства, южнокорейский гигант решил выпустить его лишь осенью. Сейчас же стало известно, что несмотря на то, что Galaxy Fold производится ограниченными партиями, компании удалось реализовать более одного млн данных смартфонов.

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Так, исходя из того, что стоимость Galaxy Fold составляет порядка 2000 долларов, можно заявить, что доход от продаж одного млн телефонов достиг отметки в два млрд долларов. Ранее отмечалось, что в текущем году южнокорейский гигант выпустит от от 500 тыс до 1 млн Samsung Galaxy Fold.

По словам представителей Samsung, компания уже в 2020 году планирует продать примерно шесть млн складных смартфонов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стартовал предзаказ на гибкий смартфон Galaxy Fold.