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Ассистент Google будет подслушивать вас постоянно

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В новой версии программы уже не нужно говорить "Ок, Гугл".
Google Ассистент будет постоянно слушать владельца
Google Ассистент будет постоянно слушать владельца
9to5google

Компания Google начала распространять новейшую версию персонального помощника Google Assistant для своих флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL.

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Первыми странами, жители которых получат обновленный Google Assistant, стали Канада, Австралия, Великобритания, Сингапур и Ирландия. Пока что новая версия Google Assistant доступна на английском языке только в этом регионе и только на этих смартфонах. Но в ближайшее время перечень стран и поддерживаемых устройств будет расширен.

Источник утверждает, что обновление начнет распространяться в новых регионах в течение следующих нескольких дней. Говоря об изменениях, стоит отметить, что голосовая транскрипция теперь происходит заметно быстрее. Кроме того, теперь вы можете общаться с Google Assistant, не говоря «ОК, Google».

На этом моменте хотелось бы остановиться по-подробнее, так как Google в течение последних месяцев активно тестирует эту функцию на самых разных смартфонах. В связи с чем голосовой помощник запускается в неожиданные моменты, предлагая результаты поиска по вопросам, которые вы и не думали ему задавать.

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Очевидно, Google Assistant стал слушать пользователей практически постоянно. Отсюда и реклама вещей, которые упоминаются в разговорах, и так далее. Другой вопрос — насколько комфортным для пользователей является подобное вмешательство в его личную жизнь.

Напомним, ранее Google уличили в прослушивании смартфонов.

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