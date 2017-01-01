Ассистент Google будет подслушивать вас постоянно

В новой версии программы уже не нужно говорить "Ок, Гугл".

Компания Google начала распространять новейшую версию персонального помощника Google Assistant для своих флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL.

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Первыми странами, жители которых получат обновленный Google Assistant, стали Канада, Австралия, Великобритания, Сингапур и Ирландия. Пока что новая версия Google Assistant доступна на английском языке только в этом регионе и только на этих смартфонах. Но в ближайшее время перечень стран и поддерживаемых устройств будет расширен.

Источник утверждает, что обновление начнет распространяться в новых регионах в течение следующих нескольких дней. Говоря об изменениях, стоит отметить, что голосовая транскрипция теперь происходит заметно быстрее. Кроме того, теперь вы можете общаться с Google Assistant, не говоря «ОК, Google».

На этом моменте хотелось бы остановиться по-подробнее, так как Google в течение последних месяцев активно тестирует эту функцию на самых разных смартфонах. В связи с чем голосовой помощник запускается в неожиданные моменты, предлагая результаты поиска по вопросам, которые вы и не думали ему задавать.

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Очевидно, Google Assistant стал слушать пользователей практически постоянно. Отсюда и реклама вещей, которые упоминаются в разговорах, и так далее. Другой вопрос — насколько комфортным для пользователей является подобное вмешательство в его личную жизнь.

Напомним, ранее Google уличили в прослушивании смартфонов.