Робопсы Spot стали полицейскими саперами

Boston Dynamic дала роботов в аренду.

Полиция штата Массачусетс официально стала первым полицейским управлением в Соединенных Штатах, которые взяли на полевые испытания робопса Spot от известной робототехнической компании Boston Dynamic. Робот использовался полицией с 7 августа по 5 ноября этого года, он был задействован, по имеющейся информации, в двух "инцидентах", а целью данного мероприятия являлись исследования, связанные с возможностью использования самой современной робототехники силами охраны правопорядка.

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Отметим, что использовавшиеся полицией роботы Spot были сданы компанией Boston Dynamic в аренду на 90 дней. Все это время роботы провели в составе саперного подразделения Bomb Squad, где они использовались, в основном, для проникновения и проведения осмотра помещений, в которых могли быть установлены взрывные устройства. Согласно договору с компанией Boston Dynamic роботы Spot не были оснащены никаким, даже нелетальным оружием, по условиям испытаний роботы должны были выполнять исключительно "мирную работу".

Роботы Spot, использовавшиеся в полицейских испытаниях, немного отличаются от своих "гражданских" собратьев. Их конструкция обладает повышенной надежностью и степенью защиты IP54, роботы способны работать при температурах окружающей среды от -20 до 45 градусов Цельсия. Роботы обладают круговым стереоскопическим зрением, обеспеченным высококачественными стерео-камерами, а их автоматизированная "рука" способна поднимать груз до 14 килограмм.

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Кроме этого, потенциальные владельцы роботов Spot имеют возможность настраивать своего робота и управлять им при помощи программного интерфейса (API), разработанного компанией Boston Dynamic. К сожалению, полиция Массачусетса не использовала все эти возможности, а управление роботами осуществлялось при помощи стандартного программного обеспечения, не обладающего широкой функциональностью и адаптивностью.

И в заключение следует отметить, что все это является первым разом, когда роботы компании Boston Dynamic были использованы силами охраны правопорядка. Тем не менее, это далеко не первый раз, когда полицейские, а саперы в особенности, используют роботов в случаях, когда работа человека в зоне повышенного риска нецелесообразна из-за ряда понятных причин.

Напомним, ранее сообщалось, что роботов Boston Dynamics обучат драться.