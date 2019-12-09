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Видео дня: Ревизор в Кирилловке и Аваков о грустном Путине

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В тренде - политика и ТВ-шоу.

Аваков Гордону в Париже о грустном Путине, троллинге Лаврова Зеленским и наезде Суркова на Ермака

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Дмитрий Гордон встретился с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и расспросил его об итогах встречи лидеров четырех стран в Нормандском формате. Аваков рассказал о своих впечатлениях и реакции президента России на слова украинской делегации.

Ревизор 10 сезон – Кирилловка – 09.12.2019

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Юлии Панковой так понравилось на Азовском море, что она решила продолжить ревизию самых популярных морских курортов. И сегодня она готова показать тебе качество гостинично-ресторанного сервиса в небольшом поселке Кирилловка, что за долгие годы уже стал гордостью Украины. Интересно, безопасно ли отдыхать в популярном курорте Приазовья?

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 9 сезон. Выпуск 15 и Топ-модель по-украински.

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Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
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