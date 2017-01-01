Google Chrome будет меньше нагружать процессор

В браузере появилось замораживание вкладок.

Google выпустила 79 версию Chrome. Она экономнее расходует ресурсы компьютера и защищает от фишинга.

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В Chrome появилась функция автоматического замораживания фоновых вкладок. Если пользователь долго не открывает вкладку, браузер прекращает загрузку контента, чтобы уменьшить нагрузку на процессор. Это изменение оценят пользователи, которые привыкли открывать много вкладок.

Также в Chrome добавили защиту от фишинговых сайтов. Google предупредит, если вы открыли сайт, который может похитить ваши данные.

При посещении фишингового сайта, появится соответствующее уведомление.

База вредоносных сайтов обновляется в реальном времени.

Google Chrome автоматически обновится до последней версии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google Chrome появилась блокировка звука для целых сайтов.