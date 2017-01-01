Как получить воду из воздуха: Эксперименты
В засушливых районах нашей планеты живут как минимум 100 миллионов человек. В этом нет ничего удивительного: если мы посмотрим на карту, то увидим, что одна только пустыня Сахара по своей территории сравнима с Соединенными Штатами.
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Есть еще одна проблема — изменение климата. Глобальное потепление может привести к тому, что многие удобные для проживания регионы превратятся в «выжженные» пустоши.
Среди главных проблем в этом случае будет недостаток воды. Однако наука не опускает руки: сейчас американские ученые активно работают над тем, чтобы научиться добывать питьевую воду из воздуха. Причем эксперты надеются, что концепция позволит обеспечивать водой небольшие деревни, а возможно, и более крупные поселения.
Напомним, ранее блогеры объясняли, что такое атмосферное давление.
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