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Самолет на электричестве впервые сел на воду

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Гидросамолет испытали взлетом и посадкой на воду.
DHC-2 Beaver
DHC-2 Beaver
Harbour Air

Канадская компания Harbour Air провела первые лётные испытания электрифицированного гидросамолёта DHC-2 Beaver. Гидросамолётами называют аппараты, способные взлетать и садиться на воду.

Первый полёт DHC-2 Beaver состоялся 10 декабря 2019 года на реке Фрейзер недалеко от Ванкувера. Он продлился четыре минуты, но зато был признан успешным. На видео видно, как гидросамолёт взлетает и садится.

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Длина базового аппарата составляет 9,2 метра, а размах крыла — 14,6 метра. Гидросамолёт оборудован поплавковым шасси. Может развивать скорость до 255 километров в час, дальность полёта равна 732 километрам. Переделанный аппарат работает на литий-ионной аккумуляторной батарее ёмкостью 200 киловатт-час и электромоторе максимальной мощностью 559 киловатт. Полного заряда аккумулятора должно хватать на 30 минут полёта.

Теперь разработчикам DHC-2 Beaver предстоит получить разрешение на коммерческую эксплуатацию электрифицированного гидросамолёта.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus создал полностью электрический гоночный самолет.

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Теги: самолет, электричество, гидроплан, видео
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