Видео дня: МастерШеф 9 сезон. Выпуск 15 и Топ-модель по-украински

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МастерШеф 9 сезон. Выпуск 15 от 06.12.2019

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В 15 выпуске МастерШеф 9 вас ждет битва гладиаторов. Сборная команда финалистов предыдущих сезонов бросит вызов своим последователям. Сегодня аматорам будет непросто, ведь их соперники уже доказали, что они достойны звания лучших поваров проекта МастерШеф!

Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 15 от 06.12.2019

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За 14 недель борьбы за победу в модельном шоу участницы прошли несколько километров по подиуму, придумывали сотни оригинальных поз и образов, а также вдохновляли дизайнеров и фотографов на креатив. Пора и им вдохновиться чем-то сказочным, красивым и необычным. Поэтому эксперты вместе с моделями отправятся в солнечную Турцию, чтобы изменить атмосферу и набраться сил и энергии на предфинальный рывок!

Напомним, днем ранее в тренды попали Jony - Комета (Пародия) и Путин и Зеленский. Итоги переговоров.