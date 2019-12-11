Для пешеходов создают безопасные наушники

Наушники предупредят о сигналящей машине.

Идея оснастить смартфоны «детектором автомобилей» уже выдвигалась разработчиками. Своё видение проекта представил исследователь из Колумбийского университета в США. Он разработал специальные наушники, не требующие постоянного зрительного контакта с гаджетом — они способны предупредить пешехода о приближающейся опасности, даже если он переходит дорогу с закрытыми глазами.

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По статистике, число травм и смертей в США из-за ДТП с участием пешеходов утроилось за последние семь лет. По заявлению разработчика, новое устройство способно снизить эту цифру: в наушниках используется специальная система миниатюрных микрофонов с функцией обработки сигналов при помощи искусственного интеллекта. Как только аксессуар фиксирует приближение автомобиля «на слух», пользователь тут же получает звуковое оповещение об опасности.

Изобретатель наушников columbia.edu

Вся обработка и отправка уведомлений будет происходить на смартфоне. Специально для этого разработчик создаёт мобильное приложение с функциями машинного обучения. Сейчас гаджет проходит «тренировку» с использованием сотен акустических сигналов и различных записей, полученных в условиях улицы. В перспективе автор идеи планирует представить готовый прототип и наладить серийное производство «безопасных» наушников.

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Проект уже получил грант в размере $1,2 миллиона от Национального научного фонда в 2017 году. Основная проблема, с которой столкнулся автор проекта, — эффективное размещение нескольких микрофонов в корпусе наушников. Сложность вызвала и оптимизация энергопотребления модели. Дата предполагаемого поступления новинки в продажу не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала новый тип наушников.