Windows 7 будет требовать обновиться до десятки

Уведомление будет показываться на весь экран.

В следующем году заканчивается срок службы Windows 7 — с 14 января система перестанет получать обновления и патчи безопасности. Чтобы предупредить пользователей, Microsoft в последнем обновлении добавила уведомление, которое будет показываться на весь экран с текстом «ваш ПК с Windows 7 больше не поддерживается».

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В информации об обновлении говорится, что окно с предложением обновиться до Windows 10 появится с 15 января. Как часто оно будет показываться — пока не известно. У пользователя будет три варианта взаимодействия с этим окном — напомнить позже, узнать подробнее или больше никогда не показывать.

Microsoft хочет убедить пользователей, что использовать Windows 7 станет более уязвимой для вирусов и других вредоносных программ, потому что компания больше не может гарантировать защиту системы.

Компания уже использовала подобный метод продвижения Windows 10, когда пользователи старых систем могли установить ее бесплатно. Тогда в интернете начали массово жаловаться на Microsoft на назойливое предложение обновиться.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft снова позволяет обновиться бесплатно до Windows 10.