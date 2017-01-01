Европа пошлет робота-камикадзе для уборки космического мусора

Запуск намечен на 2025 год.

На низкой околоземной орбите вокруг нашей планеты, на высоте до 2000 километров над поверхностью, находится свыше 3000 вышедших из строя спутников и десятки миллионов меньших по размерам обломков. И каждый из этих фрагментов движется со скоростями в десятки тысяч километров в час. Иногда два крупных фрагмента так называемого «космического мусора» врезаются друг в друга, распадаясь на еще большее число фрагментов, крохотных «пуль», способных нанести критические повреждения спутникам и другим космическим аппаратам.

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Этот вопрос является сегодня как никогда острым. И недавно Европейское космическое агентство (ЕКА) озвучило планы по возможному решению данной проблемы при помощи новой роботизированной миссии.

В ходе этой миссии, получившей название ClearSpace-1, ЕКА произведет запуск экспериментального робота, оснащенного четырьмя руками-манипуляторами, при помощи которых он захватит вышедший из строя спутник, подтянет его поближе к себе, а затем увлечет в «суицидальный» полет в плотные слои земной атмосферы – в результате чего произойдет разрушение обоих объектов. Удаление с орбиты остатков всего лишь одного нефункционирующего спутника можно сравнить с вычерпыванием одного ведра из моря. Однако, как сообщили представители проекта миссии в сделанном заявлении, они надеются, что этот проект позволит испытать новый режим очистки орбиты Земли от мусора, в которой так отчаянно нуждается наша атмосфера.

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Робот ClearSpace-1, запуск которого запланирован на 2025 г., «проверит свои силы» на фрагменте космического мусора среднего размера под названием Vespa, который был оставлен ракетой Vega («Вега») ЕКА на высоте 800 метров над Землей в 2013 г. Ученые проекта предполагают, что этот относительно не тяжелый конический обломок массой примерно в 100 килограммов станет легко доступной целью для нового робота.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник впервые словил космический мусор на орбите.