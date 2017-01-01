Полоний – самый жестокий элемент на Земле: Эксперименты

Как можно получить полоний?

В этом видео блогер Thoisoi расскажет о таком элементе, как полоний и почему он так опасен.

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История открытия элемента Марией и Пером Кюри, сколько людей он погубил, каким образом добывается полоний и сколько его содержится в обычном чае.

Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не пытайтесь их повторить!

Напомним, ранее блогеры проверяли, в какой жидкости плесень прорастает быстрее.