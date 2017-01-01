Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полоний – самый жестокий элемент на Земле: Эксперименты

Комментариев: 0
Как можно получить полоний?

В этом видео блогер Thoisoi расскажет о таком элементе, как полоний и почему он так опасен.

Читай также: Йод - самый красочный элемент: Эксперименты

История открытия элемента Марией и Пером Кюри, сколько людей он погубил, каким образом добывается полоний и сколько его содержится в обычном чае.

Внимание! Опыты в данном видео могут быть опасны, не пытайтесь их повторить! 

Напомним, ранее блогеры проверяли, в какой жидкости плесень прорастает быстрее.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь