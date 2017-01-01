Популярный бесплатный антивирус шпионил за пользователями

Руководство заявляет, что волноваться не стоит.

Avast — одна из крупнейших и популярнейших компаний, занимающаяся разработкой программного обеспечения для защиты устройств пользователей по всему миру. Но несмотря на это, как оказалось, производитель защитного ПО не брезгует продажей “онлайн привычек” пользователей, причем делает он это как минимум с 2013 года.

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В связи с этим, к слову, некоторые инструменты, разработанные Avast, в конечном итоге были отмечены как "шпионское”, то есть как тот самый тип программ, от которых Avast должен защищать пользователей. Такие крупные разработчики браузеров как Mozilla и Opera не могли остаться в стороне от случившегося, в связи с чем были вынуждены удалить подобные инструменты Avast из своих магазинов расширений еще в начале этого месяца. По словам же компании, занимающейся разработкой защитного ПО, она все еще продолжает обсуждение с Mozilla касательно возврата своих продуктов на онлайн-полки.

При этом глава компании также заявил, что антивирус Avast не собирает персонализированную информацию: ”Таким образом, мы никоим образом не позволяем рекламодателям или любым другим третьим лицам получить доступ через Avast к данным какого-то определенного конкретного человека”.

Напомним, ранее мы рассказывали, как удалить Avast c компьютера.