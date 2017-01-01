WhatsApp перестанет работать в 2020 году: Назван список устройств

Это коснется смартфонов на iOS, Android и Windows Phone.

Издание Daily Mail сообщило, что уже в 2020 году миллионы пользователей потеряют возможность пользоваться популярным мессенджером WhatsApp.

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Отмечается, что данное ограничение касается смартфонов от Apple, в которых установлена операционная система iOS 8 или более ранние версии, а также устройств, работающих на базе Android версии 2.3.7 или более старые. Нововведение вступит в силу уже 1 февраля следующего года. Кроме того, по словам источника, все владельцы указанных устройств потеряют возможность создавать новые аккаунты в мессенджере или подтверждать ранее созданные.

Сообщается, что ущемлены будут также все владельцы устройств, работающих на базе операционной системой Windows Phone. Однако их данное ограничение коснется уже в этом году, а именно 31 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что WhatsApp можно взломать видеофайлом.