Переключиться на мобильную версию
Тренды:

WhatsApp перестанет работать в 2020 году: Назван список устройств

Комментариев: 0
Это коснется смартфонов на iOS, Android и Windows Phone.
WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
facebook

Издание Daily Mail сообщило, что уже в 2020 году миллионы пользователей потеряют возможность пользоваться популярным мессенджером WhatsApp.

Читай также: WhatsApp отключат на некоторых смартфонах

Отмечается, что данное ограничение касается смартфонов от Apple, в которых установлена операционная система iOS 8 или более ранние версии, а также устройств, работающих на базе Android версии 2.3.7 или более старые. Нововведение вступит в силу уже 1 февраля следующего года. Кроме того, по словам источника, все владельцы указанных устройств потеряют возможность создавать новые аккаунты в мессенджере или подтверждать ранее созданные.

Сообщается, что ущемлены будут также все владельцы устройств, работающих на базе операционной системой Windows Phone. Однако их данное ограничение коснется уже в этом году, а именно 31 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что WhatsApp можно взломать видеофайлом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь