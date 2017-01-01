Xiaomi показал убийцу флагманов

Redmi K30 стал самым доступным смартфоном с поддержкой 5G.

Дочерний бренд Xiaomi Redmi презентовал на мероприятии в Китае смартфон Redmi K30. Производитель заявляет, что это один из самых доступных девайсов, работающих в сетях 5G, и позиционирует смартфон как «убийцу флагманов». Запись презентации доступна на YouTube.

Читай также: Xiaomi показала сверхбыструю зарядку

Устройство китайской компании получило 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 герц. В правом верхнем углу экрана находится округлый вырез под двойную фронтальную камеру разрешением 20 и 2 мегапикселя. На задней панели аппарата расположили основную камеру с четырьмя сенсорами. Главный модуль получил разрешение 64 мегапикселей, дополнительные имеют разрешение пять, восемь и два мегапикселя.

Redmi K30 работает на базе процессор Qualcomm Snapdragon 765G, его особенностью стала поддержка работы в сетях пятого поколения. Интегрированный модем Snapdragon X52 5G обеспечивает скорость загрузки в сетях четвертого поколения до 1,2 гигабита в секунду, пятого поколения — до 3,7 гигабита в секунду. Для некоторых рынков Redmi выпустит упрощенную версию гаджета только с поддержкой 4G.

Redmi K30 xiaomi

Читай также: Xiaomi показала сверхтонкий умный телевизор

В стартовой комплектации новинка имеет 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной памяти. Производитель также предлагает до 8 гигабайт ОЗУ и 128/256 гигабайт встроенной памяти. Девайс также получил аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 30 ватт, порт USB-C, NFC и аудиоразъем для наушников.

Стоимость 5G-версии Redmi K30 стартует с 1999 юаней (около 6700 гривен), базовая 4G-модель оценена в 1599 юаней (около 5390 грн). Смартфон в максимальной модификации обойдется в 2899 юаней (9770 грн), цена на 4G-модель в топовой версии составит 2199 юаней (7410 грн).

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi показала телефон со спрятанной в экран камерой.