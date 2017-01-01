Видео дня: Jony - Комета (Пародия) и Путин и Зеленский. Итоги переговоров

В тренде политика и пародийный клип.

JONY - КОМЕТА (ПАРОДИЯ)

Читай также: Видео дня: Лайфхаки и самые крутые барберы в мире

Эту пародию на клип Комета от JONY канал Чоткий паца решил посвятить поколению Z, поколению Интернета. И пофантазировали, как бы выглядел современный мир без Интернета, к каким последствиям бы это привело.

ПУТИН и ЗЕЛЕНСКИЙ. Итоги переговоров

Первая за три года встреча лидеров так называемой “нормандской четверки“ – Украины, России, Франции и Германии – прошла в Париже 9 декабря. Что происходило на встрече, какие договоренности достигнуты и что ждать от этой встречи простым гражданам?

Напомним, днем ранее в тренды попали Вече на Майдане и Кравчук VS Парубий.