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Видео дня: Jony - Комета (Пародия) и Путин и Зеленский. Итоги переговоров

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В тренде политика и пародийный клип.

JONY - КОМЕТА (ПАРОДИЯ)

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Эту пародию на клип Комета от JONY канал Чоткий паца решил посвятить поколению Z, поколению Интернета. И пофантазировали, как бы выглядел современный мир без Интернета, к каким последствиям бы это привело.

ПУТИН и ЗЕЛЕНСКИЙ. Итоги переговоров

Первая за три года встреча лидеров так называемой “нормандской четверки“ – Украины, России, Франции и Германии – прошла в Париже 9 декабря. Что происходило на встрече, какие договоренности достигнуты и что ждать от этой встречи простым гражданам?

Напомним, днем ранее в тренды попали Вече на Майдане и Кравчук VS Парубий.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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