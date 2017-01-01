OPPO добавит к смартфонам очки дополненной реальности

Китайская компания анонсировала новые продукты.

Компания OPPO анонсировала на проходящей в Шэньчжэне конференции OPPO Inno Day 2019 свои первые очки дополненной реальности.

Очки дополненной реальности OPPO

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Китайская компания, являющаяся известным производителем смартфонов, сообщала о намерении диверсифицировать портфолио продуктов, и этот анонс для неё является важным шагом по выходу на рынок носимых устройств дополненной реальности.

Сообщается, что новое устройство, оснащённое двумя камерами типа «рыбий глаз», поддерживает воспроизведение объектов в трёхмерном виде и обеспечивает объёмный звук. Компания утверждает, что её очки дополненной реальности тоньше и легче гарнитуры смешанной реальности Microsoft Hololens.

Очки дополненной реальности OPPO

OPPO не стала раскрывать спецификации своего нового продукта, объявив лишь, что его выход намечен на первый квартал следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что OPPO хочет выпустить умные часы со складным экраном.