Глава Apple показал производство краски для iPhone
Краску создают в Японии.
Тим Кук приехал на производство компании Seiko Advance. Она с 1950 года создаёт краску для различных поверхностей, в том числе для корпусов iPhone.
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На данный момент это одна из ведущих компаний в своей области.
"Seiko Advance является отличным примером наших бесценных поставщиков здесь, в Японии. Благодаря их мастерству и вниманию к деталям, великолепные цвета iPhone 11 Pro действительно оживают!", - написал Тим Кук в своем твиттере.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп назвал главу Apple Тимом Эпплом.
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