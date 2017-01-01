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Электрогенератор из алюминия и старого аккумулятора: Эксперименты

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Что можно сделать из старого автомобильного аккумулятора?

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Блогер из Огненное ТВ показал, как можно из старого аккумулятора и ненужного алюминия создать химический генератор энергии.

Для этого он распилил аккумулятор и выбрал из него все пластины, затем отлил алюминиевые пластины и залил их разбавленной щелочью.

Такой генератор энергии не имеет саморазряда.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать вермишель быстрого приготовления своими руками.

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Теги: видео, эксперименты
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