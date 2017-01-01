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Видео дня: Вече на Майдане и Кравчук VS Парубий

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В тренде - политика.

Віче на Майдані. Live stream з акції "Червоні лінії"

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Акция на Майдане Незалежности. Ее созвали сразу три политические силы: "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина". Организаторы призывают перед встречей "Нормандской четверки" напомнить власти про "красные линии".

Кравчук VS Парубій: ЖОРСТКІ ДЕБАТИ ПРО МАЙДАН І ПЕРЕГОВОРИ ЗЕЛЕНСЬКОГО

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Отрывок программы Свобода слова Савика Шустера, где в дебатах сошлись экс-президент Украины Леонид Кравчук и экс-спикер Рады Андрей Парубий, набрал почти 600 тысяч просмотров.

Напомним, ранее в тренды попали  24 часа в лесу и Крутые школьные хитрости.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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