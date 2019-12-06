Молодежь готова продавать личные данные - исследование

Компания TheBestVPN провела исследование и выяснила, что молодые люди более склонны к продаже своих личных данных.

Исследователи опросили 1002 человека, чтобы узнать об их отношении к вопросам безопасности в интернете. Респонденты рассказали, думали ли они о продаже персональных данных, сколько хотели бы получить денег в таком случае, и защищают ли сейчас личную информацию в сети.

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Большинство участников (94%) сообщили, что предпринимали шаги для защиты персональных данных. Для половины из них это просто периодическая смена пароля. 48% рассказали, что используют двухфакторную аутентификацию, а 18% — шифрование переписки.

Самыми ценными для людей оказались паспортные и финансовые данные. Больше половины опрошенных заявили, что готовы продать информацию об истории покупок, e-mail, номер телефона и дату рождения. Нашлись и те, кто не против раскрыть историю своих перемещений и поисковых запросов. А четверть пользователей даже не боится продать свои отпечатки пальцев.

Кроме того, оказалось, что молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет больше готовы обменивать свои данные на деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что программист украл личные данные почти у целой страны.