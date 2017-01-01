Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: 24 часа в лесу и Крутые школьные хитрости

Комментариев: 0
В тренде - лайфхаки и челленджи.

24 ЧАСА В ЛЕСУ С ПОМОЩЬЮ ФОКУСОВ ЧЕЛЛЕНДЖ !

Читай также: Видео дня: Роллы по полкило и Динамо – Брюгге

В этом видео блогеры из Magic Five проведут 24 часа в лесу и будут выживать с помощью фокусов. Вот такой вот челлендж.

КРУТЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ || Простые лайфхаки для школы от 123 GO!

Читай также: Видео дня: Успей нажать на кнопку, чтобы выжить и Ночь на острове духов

Учебный год в разгаре! И вы знаете, что это значит: пора включать мозги! Но если учесть количество уроков и ранние подъемы, это довольно сложно. Блогеры из
123 GO! помогут вам облегчить свою жизнь благодаря смекалке и нескольким хитростям.

Напомним, днем ранее в тренды попали Клава Кока & MORGENSHTERN и Ревизор в Бердянске.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь