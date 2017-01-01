Видео дня: 24 часа в лесу и Крутые школьные хитрости

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24 ЧАСА В ЛЕСУ С ПОМОЩЬЮ ФОКУСОВ ЧЕЛЛЕНДЖ !

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В этом видео блогеры из Magic Five проведут 24 часа в лесу и будут выживать с помощью фокусов. Вот такой вот челлендж.

КРУТЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ || Простые лайфхаки для школы от 123 GO!

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Учебный год в разгаре! И вы знаете, что это значит: пора включать мозги! Но если учесть количество уроков и ранние подъемы, это довольно сложно. Блогеры из

123 GO! помогут вам облегчить свою жизнь благодаря смекалке и нескольким хитростям.

Напомним, днем ранее в тренды попали Клава Кока & MORGENSHTERN и Ревизор в Бердянске.