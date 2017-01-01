Видео дня: 24 часа в лесу и Крутые школьные хитрости
24 ЧАСА В ЛЕСУ С ПОМОЩЬЮ ФОКУСОВ ЧЕЛЛЕНДЖ !
Читай также: Видео дня: Роллы по полкило и Динамо – Брюгге
В этом видео блогеры из Magic Five проведут 24 часа в лесу и будут выживать с помощью фокусов. Вот такой вот челлендж.
КРУТЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ || Простые лайфхаки для школы от 123 GO!
Читай также: Видео дня: Успей нажать на кнопку, чтобы выжить и Ночь на острове духов
Учебный год в разгаре! И вы знаете, что это значит: пора включать мозги! Но если учесть количество уроков и ранние подъемы, это довольно сложно. Блогеры из
123 GO! помогут вам облегчить свою жизнь благодаря смекалке и нескольким хитростям.
Напомним, днем ранее в тренды попали Клава Кока & MORGENSHTERN и Ревизор в Бердянске.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил