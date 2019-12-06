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Складной смартфон от Samsung получит камеру на 108 Мп

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Раскладушка Samsung Galaxy Fold получит камеру, как у Galaxy S11.
Раскладушка получит крутую камеру
Раскладушка получит крутую камеру
ixbt.com

Samsung Electronics собирается ответить на существенно улучшенные iPhone 11 в своих флагманах 2020 года. Об этом рассказало авторитетное издание Bloomberg. 

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По данным осведомлённых источников издания, корейская компания подготовила крупнейший пересмотр камер в своих флагманах на будущий год.

Анонимные осведомители подтвердили, что смартфон Galaxy S11 сможет похвастаться 108-мегапиксельным датчиком в основной камере, тогда как у iPhone 11 используется только 12 Мп. Основной модуль будет дополнен дополнительными тремя, включая широкоугольный, телефото с 5-кратным оптическим зумом и времяпролётный датчик ToF . 

Более того, такая камера с 108 Мп датчиком и 5-кратным оптическим зумом будет использована и в ожидающейся раскладушке серии Galaxy Fold. 

Новая раскладушка Galaxy Fold  будет показана одновременно с дебютом Galaxy S11 в феврале 2020 года. 

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung выпустил новую версию складного смартфона.

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Теги: Samsung, Galaxy Fold
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Комментариев (1)
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Игорян_Игоряныч    06.12.2019, 11:25
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Игорян_Игоряныч
Блять, один вопрос - зачем??
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