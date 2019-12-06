Складной смартфон от Samsung получит камеру на 108 Мп

Раскладушка Samsung Galaxy Fold получит камеру, как у Galaxy S11.

Samsung Electronics собирается ответить на существенно улучшенные iPhone 11 в своих флагманах 2020 года. Об этом рассказало авторитетное издание Bloomberg.

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По данным осведомлённых источников издания, корейская компания подготовила крупнейший пересмотр камер в своих флагманах на будущий год.

Анонимные осведомители подтвердили, что смартфон Galaxy S11 сможет похвастаться 108-мегапиксельным датчиком в основной камере, тогда как у iPhone 11 используется только 12 Мп. Основной модуль будет дополнен дополнительными тремя, включая широкоугольный, телефото с 5-кратным оптическим зумом и времяпролётный датчик ToF .

Более того, такая камера с 108 Мп датчиком и 5-кратным оптическим зумом будет использована и в ожидающейся раскладушке серии Galaxy Fold.

Новая раскладушка Galaxy Fold будет показана одновременно с дебютом Galaxy S11 в феврале 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung выпустил новую версию складного смартфона.