Бронированное стекло своими руками: Эксперименты
Можно ли создать такое стекло дома?
Читай также: Раскаленный металл против бронестекла: Эксперимент
Блогер из Огненное ТВ попробовал сделать бронированное стекло своими руками, используя самые доступные составляющие.
Он использовал обычное стекло, эпоксидную смолу и поликарбонат.
После блогер проверил полученное стекло на прочность.
Напомним, ранее блогер показывал, как из плохого инструмента сделать хороший.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил