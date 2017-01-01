Бронированное стекло своими руками: Эксперименты

Можно ли создать такое стекло дома?

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Блогер из Огненное ТВ попробовал сделать бронированное стекло своими руками, используя самые доступные составляющие.

Он использовал обычное стекло, эпоксидную смолу и поликарбонат.

После блогер проверил полученное стекло на прочность.

Напомним, ранее блогер показывал, как из плохого инструмента сделать хороший.