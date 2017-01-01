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Xiaomi запустила сервис по микрозаймам

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Пока услуга доступна только в Индии.
Микрозаймы доступны по телефону
Микрозаймы доступны по телефону
gizmochina.com

Производитель электроники Xiaomi запустил приложение для выдачи микрозаймов. Пока что сервис доступен только на территории Индии и только для Android-пользователей, передает Gizmochina.

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Клиент Mi Credit может получить займ прямо через свой смартфон, без оформления договора и визита в офис. Лимит займа составляет 100 тысяч рупий (около 33500 гривен). За финансовую сторону сервиса отвечают пять небанковских организаций Индии, они же предоставляют кредитный отчет.

Сейчас Mi Credit работает в 10 штатах страны, к марту 2020 года компания намерена расширить регион обслуживания. Пока неизвестно, будет ли Xiaomi расширять свой бизнес по выдаче микрозаймов на другие страны. Сервис доступен в Google Play и магазине приложений для смартфонов Xiaomi, он связан с системой бесконтактных платежей Mi Pay.

Xiaomi — не единственная компания, которая заинтересовалась финансовым сектором. Так, в марте этого года Apple запустила на американском рынке собственную кредитную карту Apple Card. IT-компания не имеет лицензии для выпуска карт, поэтому эмитентом Apple Card выступил банк Goldman Sachs.

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Теги: Xiaomi, микрозаймы, Индия
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