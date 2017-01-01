Смартфоны на Android заменят документы

В новых процессорах будет поддержка хранения цифровых документов.

Об однокристальных системах Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G мы вчера узнали всё, что касается их основных функций и параметров. Однако кое-что любопытное осталось за кадром.

Читай также: Нужно больше Android: Google показал новые операционки для авто, часов и очков

Как сообщается, эти платформы стали первыми на рынке с поддержкой API Android Identity Credential. Android Identity Credential — это платформа внутри операционной системы Android, позволяющая безопасно хранить цифровые копии удостоверения личности. К примеру, водительские права, паспорт и другие подобные документы.

Подробностей об этой разработке Google пока немного, и неясно, когда подобная технология будет реализована в смартфонах. Но случится это не ранее второй половины следующего года, так как реализовано это всё будет лишь в Android R. Кроме того, чтобы такие документы имели силу, законы той или иной страны должны это подразумевать. В любом случае, поддержка технологии на аппаратном уровне — это первый шаг к внедрению новой функции в серийные продукты.

Напомним, ранее были раскрыты главные особенности нового Android.