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Видео дня: Клава Кока & MORGENSHTERN и Ревизор в Бердянске

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Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох 

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У певицы Клавы Коки вышел клип на песню «Мне пох», которую Кока записала совместно со скандальным рэпером Моргенштерном. Моргенштерн славится своими уничижительными высказываниями о девушках — они есть и в этом клипе. 

Любовная драма разворачивается на огромной яхте, а в конце Кока и любвеобильный Моргенштерн целуются. 

Ревизор 10 сезон – Бердянск

Юлия Панкова вместе с верной командой в проекте Ревизор 10 сезон 9 выпуск от 02.12.2019 окажется на горячем песке на берегу Азовского моря! Однако не для того, чтобы принимать солнечные ванны или плавать в теплом море. А чтобы проверить сервис популярного курортного города Бердянска. Какие неожиданные находки поджидают там Панкову? 

Напомним, днем ранее в тренды попали почему распались Грибы и Михаил Галустян х Демис Карибидис.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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