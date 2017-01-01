Делаем огнетушитель из пищевой соды: Эксперименты
Блогер сравнил разные виды огнетушителей.
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В этом видео блогер Thoisoi расскажет о том, как он сделал огнетушитель из обычной пищевой соды.
Также он сравнил, какой огнетушитель лучше - обычный или его собственный. Заодно вы узнаете, какие виды огнетушителей бывают, для какого вида огня они предназначены и как правильно тушить огонь при пожаре.
Напомним. ранее блогеры проводили эксперименты с огнеопасными предметами.
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