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iPhone 11 Pro постоянно следит за пользователями

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Информация собирается даже тогда, когда отключена геолокация.
iPhone собирает данные о геолокации
iPhone собирает данные о геолокации
ferra.ru

Специалист по безопасности выяснил, что iPhone 11 Pro постоянно собирает данные пользователей о местоположении. Это происходит, даже если владелец отключил данную опцию в настройках.
Если службы геолокации включены, то, согласно политике конфиденциальности Apple, iPhone периодически отправляет в компанию местоположение близлежащих точек доступа Wi‑Fi и сотовых вышек. Все эти данные якобы передаются в зашифрованной форме. Они вносятся в специальную базу данных.

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Это всё хорошо, если бы не одно «но». Эксперт обнаружил, что iPhone 11 Pro периодически запрашивает геопозицию и при выключенной в настройках соответствующей опции.

Специалист считает, что уязвимость присутствует либо в самом смартфоне, либо в iOS 13, либо в них обоих. Сообщается, что исследователь рассказал Apple об ошибке ещё 13 ноября.

Напомним. ранее сообщалось, что авиаперевозчики и отели тайно следят за пользователями.

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Теги: iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple, слежка
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