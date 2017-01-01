В Google Фото появился встроенный чат

Теперь делиться фото и видео стало проще.

В веб-версии Google Фото и приложениях для iOS и Android появилась новая функция чатов. Нет, это не очередная попытка Google создать успешный мессенджер — это скорее более удобная возможность делиться фото с друзьями.

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Чтобы начать диалог, выберите любое фото и отправьте его кому-то из списка контактов. Можно выбрать несколько пользователей одновременно, чтобы создать групповой чат. Список диалогов доступен во вкладке «Общие».

Google отмечает: "Функция создана не для того, чтобы заменить ваш любимый мессенджер, мы лишь хотим, чтобы вам было удобнее делить воспоминаниями с семьёй и друзьями через Google Фото". Также такие чаты позволяют быстро поставить лайк или прокомментировать изображение.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выпустил приложение для сканирования старых фото.