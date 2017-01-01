Видео дня: Почему распались Грибы и Михаил Галустян х Демис Карибидис

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Бардаш - почему распались «Грибы»? Первое большое интервью / вДудь

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Юрий Бардаш – продюсер Quest Pistols, «Нервов», Луны, участник «Грибов» – дал первое большое интервью, где рассказал о детдоме, приемных родителях, жизни в Алчевске, создании группы Грибы и их распаде, отношении с другими членами коллектива, разводе с женой и наркотиках.

Comment Out #15 / Михаил Галустян х Демис Карибидис

На столе три карточки: “Звезда”, “Комментарий”, “Наказание”. Участник вытягивает “звезду”, которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет - выполняет наказание.

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 9 сезон и Dan Balan и Тина Кароль.