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Названо самое популярное слово 2019 года

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Портал словарей английского языка Dictionary.com выбрал слово года.
Названо слово года
Названо слово года
popmech.ru

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Экзистенциальный. Именно это слово, по мнению Dictionary.com, стало словом уходящего год.

Портал указывает, что популярность поисковых запросов со словом «экзистенциальный» значительно выросла после участившихся случаев его употребления американскими политиками. Например, бывший вице-президент США Джо Байден однажды назвал Дональда Трампа «экзистенциальной угрозой Америки». Dictionary.com объясняет прилагательное «экзистенциальный» двумя значения.

Первое — «существующее или относящееся к существованию». Применительно к Трампу, к примеру, речь идёт о некой экзистенциальной угрозе, несущей опасность для существования США. Второе значение связано с философией: экзистенциализм анализирует универсальные черты человеческого существования и рассматривает человеческое бытие как явление, описывая различные ситуации.

Напомним, ранее была названа самая лучшая игра в мире.

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Теги: слово года, итоги года, итоги 2019 года
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