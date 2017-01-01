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Вместо тысячи слов: Google назвал самые популярные гифки

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Сейчас анимированные картинки используют, чтобы передать эмоции и мысли.

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Google решила подвести не только итоги среди самых популярных приложений и игр, но и составила список GIF-картинок, которые пользовались особым спросом у интернет-аудитории в уходящем году. С их помощью пользователи передавали собеседнику свои мысли в те моменты, когда слов было недостаточно.

На первой строчке рейтинга самых популярных гифок оказался знаменитый инопланетянин из диснеевского мультфильма Лило и Стич. Маленький пришелец стал символом выражения досады, обеспокоенности и недовольства при онлайн-общении.

На втором месте оказалась анимация с участием популярного комика Джима Керри — точнее продемонстрировать полное разочарование и расстройство текущей ситуацией, пожалуй, не выйдет.

Замыкает тройку лидеров всё тот же Стич — только стоящий под проливным дождём и символизирующий малоприятные чувства одиночества и безысходности.

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Не обошёл стороной список номинантов и других популярных персонажей кино и мультфильмов. С их помощью пользователи выражали самую широкую гамму эмоций — от деланного безразличия и сарказма до безудержного смеха и смущения. Вот как выглядят оставшиеся популярные гифки:

Напомним, ранее Google показал, как бы выглядел бы мир, если бы интернет существовал тысячи лет.

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Теги: Google, gif, итоги года, итоги 2019 года
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