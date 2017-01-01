Найдены обломки индийского лунного модуля

Следы крушения нашли спутники NASA.

В начале сентября попытка Индии посадить на Луне автоматизированную исследовательскую станцию завершилась крушением летательного аппарата. Наземные службы потеряли связь, когда он находился на высоте около 2,1 км от поверхности спутника. Накануне космический аппарат NASA на орбите вокруг Луны смог заснять место падения индийского робота.

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Роботизированная станция должна была стать первым индийским космическим аппаратом, коснувшимся Луны. Так и случилось, однако в планах было посадить его аккуратно. Перед станцией стояла задача проделать путь в 500 м по поверхности естественного спутника Земли для сбора информации о грунте.

Причины инцидента изучаются, однако официальные лица признали, что лунный аппарат совершил жесткую посадку из-за, предположительно, проблем с посадочными двигателями.