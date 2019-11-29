Видео дня: МастерШеф 9 сезон и Dan Balan и Тина Кароль

В тренде - ТВ-шоу и выступление на музыкальной премии.

Dan Balan та Тіна Кароль – Домой, M1 Music Awards 2019

Тина Кароль и Дан Балан выступили на церемонии награждения M1 Music Awards 2019. Артисты исполнили лирическую композицию Домой, а видео выступления попало на третье место в трендах YouTube.

МастерШеф 9 сезон. Выпуск 14 от 29.11.2019

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Кулинары-любители в 14 выпуске МастерШеф 9 впервые будут готовить в настоящем ресторане. Им придется продумать все до мелочей, начиная от закупки продуктов и заканчивая качеством обслуживания. Эктор лично станет во главе двух команд, а капитаны на один день примерят на себя роль су-шефов. Смогут ли кулинары-любители накормить гостей вкусными блюдами и не подвести своего начальника?

Напомним, днем ранее в тренды попали Бой Кокляев-Емельяненко и Зимний кубок Лиги Смеха.

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