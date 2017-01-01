Память в 2020 году может подорожать

Эксперты считают, что стоимость памяти вырастет на 30%.

Квартальные отчёты Intel, AMD и NVIDIA свидетельствуют о возвращении спроса на серверные компоненты к росту во втором полугодии. Соответственно, для производителей памяти это хорошая новость, поскольку после затяжного падения цены на их продукцию могут тоже вернуться к росту. Данную точку зрения разделяет и тайваньский ресурс DigiTimes, который в бесплатную часть своей новости выделил единственную строчку о прогнозе участников рынка на динамику цен в 2020 году.

Читай также: Новая компьютерная память будет быстрее и надежнее

По мнению первоисточника, в 2020 году средние цены реализации памяти могут вырасти сразу на 30%. Подстёгивать их будет не только серверный сегмент, но и мобильный. Производители смартфонов готовят новое поколение устройств в ожидании экспансии сетей 5G, им потребуется больше памяти, чем для изделий предыдущих поколений.

Напомним, ранее сообщалось, что был принят стандарт памяти UFS 3.0 для мобильных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.