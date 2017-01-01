Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Память в 2020 году может подорожать

Комментариев: 0
Эксперты считают, что стоимость памяти вырастет на 30%.
Памяти предсказали подорожание
Памяти предсказали подорожание
3dnews.ru

Квартальные отчёты Intel, AMD и NVIDIA свидетельствуют о возвращении спроса на серверные компоненты к росту во втором полугодии. Соответственно, для производителей памяти это хорошая новость, поскольку после затяжного падения цены на их продукцию могут тоже вернуться к росту. Данную точку зрения разделяет и тайваньский ресурс DigiTimes, который в бесплатную часть своей новости выделил единственную строчку о прогнозе участников рынка на динамику цен в 2020 году.

Читай также: Новая компьютерная память будет быстрее и надежнее

По мнению первоисточника, в 2020 году средние цены реализации памяти могут вырасти сразу на 30%. Подстёгивать их будет не только серверный сегмент, но и мобильный. Производители смартфонов готовят новое поколение устройств в ожидании экспансии сетей 5G, им потребуется больше памяти, чем для изделий предыдущих поколений.

Напомним, ранее сообщалось, что был принят стандарт памяти UFS 3.0 для мобильных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: память, компьютеры, мобильные, прогноз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь