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Беспилотник на дизеле: Испытан дрон на реактивных двигателях

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Бака хватает на 30 минут полета.
У беспилотника четыре реактивных двигателя
У беспилотника четыре реактивных двигателя
FusionFlight

Американская стартап-компания FusionFlight презентовала дрон AB5 JetQuad, оборудованный четырьмя реактивными двигателями, способными выдавать в общей сложности 200 лошадиных сил.
Представлен мощный дрон на реактивных двигателяхFusionFlight

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Дрон AB5 JetQuad, как указывает FusionFlight, оборудован четырьмя микротурбинными двигателем с совокупной отдачей 200 лошадиных сил и системой управления вектором тяги Thrust Vectoring Systems (TVS). Отмечается, что аппарат — полностью автономный дизельный беспилотник — способен на вертикальные взлет и посадку и на горизонтальный полет со скоростью до 480 километров в час. Весит аппарат — без нагрузки — около 23 килограммов; при этом грузоподъемность дрона — примерно 18 кг. Как указывается, полного бака (объемом 19 литров) беспилотнику хватает на 30 минут зависания в воздухе или на 15 минут полета на максимальной скорости.

FusionFlight надеется вывести AB5 JetQuad на рынок в 2021 году. Как предполагается, новинка будет стоить около 200−250 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай показал новый ударный беспилотник в действии.

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Теги: беспилотник, США, видео
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