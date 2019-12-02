Россия отдала Луну американцам

На 2024 год NASA запланировало пилотируемый полёт и посадку на спутник Земли.

Россия отказывается от соперничества с американским космическим агентством NASA. Представитель Роскосмоса Владимир Устименко сообщил это неприятное известие. По его словам, российское космическое агентство в настоящее время не готово вступить в гонку с американцами. Несмотря на это, Роскосмос не станет отказываться от своих планов. На 2022 год намечен полёт на Луну российского космического аппарата в автономном режиме.

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В первую очередь будет запущен аппарат «Луна-25», а уже в 2024-2025 годах отрабатывать мягкую посадку и безопасное возвращение на Землю будут «Луна-26» и «Луна-27». И только на 2030 год запланирован пилотируемый полёт российских космонавтов на Луну. Как отмечают эксперты, планы могут существенно сдвинуться.

Особое беспокойство вызывает строительство окололунной станции Gateway, которую в ближайшие 10 лет на орбите Луны создадут американцы. На этот счёт Владимир Устименко твёрдо уверен, что американцы пытаются навязать новую космическую гонку, участвовать в которой не в интересах России.

Напомним, ранее сообщалось, что США ограничивают научные связи с Россией.

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