Появились первые фото флагмана Huawei P40 Pro

Смартфон будет иметь экран-водопад.

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Пока Samsung готовит к выпуску линейку Galaxy S11, в Huawei усиленно работают над новыми флагманами серии P40. В Сети впервые появились изображения Huawei P40 Pro – они дают представление о том, как будет выглядеть смартфон.

Ну, если не сам смартфон целиком, то хотя бы его верхняя часть. Картинки, основанные на предварительных данных, демонстрируют экран-«водопад» и немаленький вырез для фронтальной камеры, в системе которой, скорее всего, окажется два объектива и датчика. Если Huawei P40 и P40 Pro и правда будут выглядеть так, то они окажутся интереснее обычного Galaxy S11 с циклопической фронтальной камерой.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.

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