Рекордный полет cтратосферного планера перенесли

В полет планер отправится в следующем году.

Стратосферный планер Perlan 2, разработкой которого занимается компания Perlan Project, пройдет испытания полетом на потолке в 27,4 тысячи метров в 2020 году. Как пишет Aerospace America, к такому решению разработчики летательного аппарата пришли по итогам испытательных полетов, проведенных в августе-сентябре 2019 года. Испытания проходила усовершенствованная версия планера Perlan 2. Проверки летательного аппарата проводятся в Аргентине.

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Рабочим потолком планера Perlan 2 определена высота в 90 тысяч футов, или около 27,4 тысячи метров. Испытания полетом на этой высоте стратосферный планер еще не проходил. Когда это случится, аппарат установит абсолютный рекорд высоты горизонтального полета летательных аппаратов с жестким крылом. Действующий рекорд был установлен самолетом-разведчиком SR-71 Blackbird в 1976 году. Он составляет 25,9 тысячи метров.

Компания Perlan Project, финансируемая европейским авиастроительным концерном Airbus, разрабатывает планер Perlan 2 специально для полетов в стратосфере. Его планируется использовать для исследования полярного вихря и его влияния на погоду по всему земному шару. Кроме того, в ходе исследовательских полетов планируется собрать данные, которые затем могут быть использованы для проектирования летательных аппаратов тяжелее воздуха для полетов в атмосфере Марса.

Perlan 2 оснащен герметизированной и утепленной кабиной пилота. Аппарат имеет крыло размахом 25,6 метра и фюзеляж длиной чуть больше 10 метров. Масса пустого усовершенствованного планера составляет 680 килограммов, а максимальная взлетная масса — 907 килограммов. Планер оснащен двухместной кабиной пилотов, в которой летчики могут находиться без специальных костюмов, но с дыхательными масками, подключенными к ребризерам.

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Взлет планера Perlan 2 производится с помощью высотного турбовинтового самолета-разведчика Grob G520. Этот самолет поднимает планер на высоту 12 тысяч метров, после чего Perlan 2 отцепляется и продолжает полет самостоятельно. К настоящему времени планер уже установил несколько рекордов. В частности, он стал самым высотным дозвуковым аппаратом в мире, а также установил рекорд высоты полета среди немоторизованных летательных аппаратов.

Изначально разработчики планировали, что Perlan 2 совершит первый полет на высоте 27,4 тысячи метров до конца 2019 года. Однако позднее было принято решение перенести эти испытания на 2020 год. По словам главного конструктора проекта Perlan 2 Моргана Сандеркока, испытания изменений, внесенных в конструкцию планера по итогам испытательной программы 2018 года, прошли практически полностью успешно.

Напомним, ранее сообщалось, что первый планер для полетов в космос успешно провел тестовый полет.

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