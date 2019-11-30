В Apple объяснили признание Крыма российским

В приложении Погода в компании учли российское законодательство.

В корпорации Apple заявили, что внося изменения в приложение "Погода", действовали согласно новым правилам российского законодательства. Об этом пишет "Reuters" со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее, в приложении Apple "Погода" Крым стал отображаться как территория РФ.

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В Госдуме РФ ситуацию не считают политической. Узнав об этом, посольство Украины в США обратилось к руководству американской компании для изменения геолокации на прежнюю.

В Apple отметили, что проводят "углубленный анализ определения спорных территорий" и после этого могут внести изменения.

"Мы рассматриваем международное право… прежде чем принять решение относительно указаний на наших картах, и вносим изменения по требованию закона", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря американской корпорации Труди Мюллер. Вместе с тем в компании отметили, что в других странах Крым не отображается как российская территория.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple заблокировала крымские аккаунты в AppStore.

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