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Всего три компании контролируют половину мирового рынка смартфонов

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Лидеры в мобильном бизнесе: Samsung, Huawei и Apple.
Названы лидеры по продажам смартфонов
Названы лидеры по продажам смартфонов
iphones.ru

Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала статистику по мировому рынку смартфонов в третьем квартале уходящего года.

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По оценкам, в период с июля по сентябрь включительно в глобальном масштабе было реализовано 380,0 млн «умных» сотовых аппаратов. Годом ранее поставки равнялись 379,8 млн штук. Таким образом, объём отрасли практически не изменился.

Samsung удерживает лидирующую позицию: в течение квартала южнокорейский гигант реализовал 78,2 млн смартфонов, заняв 21 % мирового рынка. На втором месте находится Huawei с 66,8 млн отгруженных устройств и долей в 18 %. «Бронза» досталась Apple — 44,8 млн штук и 12 %. Таким образом, эти три компании контролируют половину глобального рынка.

Далее следуют четыре китайских поставщика. Это компании OPPO, Xiaomi, Vivo и Realme с долями соответственно 9 %, 8 %, 8 % и 3 %.

Все прочие разработчики за трёхмесячный период сообща реализовали 84,7 млн «умных» сотовых аппаратов. Их суммарная доля оказалась на уровне 21 %. 

Напомним, ранее сообщалось, что Apple сместили со второго места по продажам смартфонов.

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Теги: телефоны, Samsung, Huawei, Apple
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Oppo, Vivo и Realmi принадлежат одной компании - BBK Group
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