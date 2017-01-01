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Три простых, но загадочных явления: Эксперименты

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Почему газировка при открытии пенится, в какой воде быстрее тает лед и секрет фокуса с кольцом и цепочкой.

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Дерек Маллер продолжает объяснять любопытные физические явления. В этот раз речь пойдёт о том, почему газировка пенится, влияет ли солёность воды на скорость таяния льда и как работает трюк с цепочкой и кольцом.

Во время просмотра видео можно проверить себя, проголосовав за ответ, который вы считаете правильным. В конце ролика Дерек объяснит, были вы правы или нет.

Напомним, ранее блогеры проверяли, выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.

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Теги: видео, эксперименты
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