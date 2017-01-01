Созданы кормящие чипсами наушники

Пока вы играете, наушники подают вам чипсы прямо в рот.

Известный бренд Pringles представил наушники для геймеров, которые способны самостоятельно кормить пользователя чипсами. Устройство назвали Hunger Hammer.

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Наушники оснащены напечатанной с помощью 3D-принтера ручкой на шарнире, которая держит чипсы и доставляет их ко рту. Кусочки жареного картофеля поступают на подставку из специальной трубки, прикреплённой к наушникам.

Устройство предназначено для любителей онлайн-игр, ведь во время важных матчей нельзя порой отвлечься даже на перекус. Hunger Hammer — часть маркетинговой кампании игры Gears 5. Поступят ли наушники в продажу для широкой публики, неясно. Кроме того, пока это лишь прототип устройства.

Судя по роликам с попыткой воспользоваться Hunger Hammer, наушники не кажутся по-настоящему удобными. Но одно преимущество у такого способа поедания Pringles есть — руки не будут застревать в узкой коробке из-под чипсов.

Напомним, ранее сообщалось, что проглоченный наушник AirPods продолжил работать в желудке человека.