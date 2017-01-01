На МКС сломались все туалеты

Два туалета оказались неработоспособны.

На Международной космической станции (МКС) оказались неработоспособны все туалеты. Об этом, как сообщает «РИА Новости», говорится в переговорах членов экипажа с хьюстонским центром управления полётами.

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Сейчас на МКС находятся два санузла российского производства: один из них расположен в модуле «Звезда», другой — в блоке «Спокойствие» (Tranquility). Эти космические туалеты имеют схожую конструкцию. Жидкие отходы после всасывания расщепляются на кислород и воду для последующего применения в замкнутом цикле орбитальной станции. Твёрдые отходы собираются в специальные пластиковые мешки, которые затем перекладываются в грузовой корабль для дальнейшей утилизации.

Сообщается, что в настоящее время один из туалетов не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Второй не используется по причине переполнения бака.

Туалеты также есть на пристыкованных к МКС пилотируемых кораблях «Союз», но они могут использоваться только в случае крайней необходимости. Поэтому члены экипажа вынуждены применять специальные устройства для сбора мочи — Urine Collection Device (UCD).

Позднее стало известно, что работоспособность туалета в модуле Tranquility восстановлена. О причинах неисправности и вероятности её повторения ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что у россиян на МКС сломался санузел.