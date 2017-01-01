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На МКС сломались все туалеты

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Два туалета оказались неработоспособны.
На МКС сломались два туалета
На МКС сломались два туалета
роскосмос

На Международной космической станции (МКС) оказались неработоспособны все туалеты. Об этом, как сообщает «РИА Новости», говорится в переговорах членов экипажа с хьюстонским центром управления полётами.

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Сейчас на МКС находятся два санузла российского производства: один из них расположен в модуле «Звезда», другой — в блоке «Спокойствие» (Tranquility). Эти космические туалеты имеют схожую конструкцию. Жидкие отходы после всасывания расщепляются на кислород и воду для последующего применения в замкнутом цикле орбитальной станции. Твёрдые отходы собираются в специальные пластиковые мешки, которые затем перекладываются в грузовой корабль для дальнейшей утилизации.

Сообщается, что в настоящее время один из туалетов не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Второй не используется по причине переполнения бака.

Туалеты также есть на пристыкованных к МКС пилотируемых кораблях «Союз», но они могут использоваться только в случае крайней необходимости. Поэтому члены экипажа вынуждены применять специальные устройства для сбора мочи — Urine Collection Device (UCD).

Позднее стало известно, что работоспособность туалета в модуле Tranquility восстановлена. О причинах неисправности и вероятности её повторения ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что у россиян на МКС сломался санузел.

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Теги: МКС, туалет
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